Serc é vice-campeã da Taça Brasil de futsal feminino

A Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) é vice-campeã da 31ª Taça Brasil Divisão Especial Feminina.

O time de Mato Grosso do Sul disputou a final do campeonato contra o Futsal Taboão Magnus, de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28), em Serra, no Espírito Santo.

O jogo terminou em 7 a 3 para as campeãs, com gols de Andrea Lorena, Andrea Paola, Hydren Vitoria, Gabriela Machado e Luana Verucia.

Os dois finalistas garantiram a classificação para a Supercopa, em que vão em busca da vaga para a Libertadores 2025.

Esta foi a primeira vez que um time do Estado chegou à final da competição mais tradicional do futsal brasileiro, disputada desde 1992.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também