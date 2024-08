STF nega recurso sobre título de campeão brasileiro de 1987

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta terça-feira (20), mais um recurso relacionado ao título brasileiro de 1987.

O recurso apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) buscava, junto ao STF, reconhecer Flamengo e Sport como campeões brasileiros daquele ano. Mas o relator do caso, o ministro Flávio Dino, negou o provimento, alegando que as questões apresentadas pela CBF não podem ser analisadas pelo Supremo.

O recurso apresentado pela CBF fala sobre uma resolução da própria entidade, publicada em 2011, que reconheceu Flamengo e Sport como campeões brasileiros de 1987.

Este não foi o primeiro recurso apresentado ao STF sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. No mais recente, julgado em maio deste ano, o ministro Dias Toffoli manteve decisão semelhante à que ele já havia proferido em 2023, quando negou um recurso do Flamengo sobre o mesmo assunto.

Com a negativa, o time pernambucano segue como único campeão de 1987.

O campeonato:

Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol passava por uma crise financeira e institucional, culminando com o anúncio feito publicamente em 7 de julho, que a entidade encontrava-se incapaz de organizar um campeonato nacional naquele ano nos mesmos moldes do anterior e que estava tentando arranjar um patrocinador para contornar a situação.

Diante disso, os treze principais clubes do Brasil na época, decidiram criar uma nova entidade, apelidada de 'Clube dos 13', para organizar um campeonato próprio. Este torneio recebeu o nome de Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987.

A controvérsia do título de campeão brasileiro de futebol daquele ano refere-se à existência de diferentes versões para o vencedor da Copa União. A CBF atribui o título daquele ano ao Sport, enquanto que o Clube dos 13 considera o Flamengo campeão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também