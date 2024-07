Sul-mato-grossense vence categoria em campeonato de MMA

O aquidauanense Erick Cardoso colocou o Mato Grosso do Sul no topo do Jungle Fight, o maior campeonato de MMA (artes marciais mistas) da América Latina, após vencer o paulista Jeferson Capone no último sábado (20).

A luta foi pela categoria 77kg, em São Paulo, no Ginásio do Pelezão. Erick levou a melhor por nocaute técnico, no 2º round. "Uma guerra sangrenta e quem se saiu melhor foi Erick Cardoso após liquidar a fatura com um nocaute técnico", assim foi definida a luta.

