Superliga: Renata vence no Guanandizão e Judson realiza sonho de jogar perto da família

Com uma multidão que não parava de chegar, trazendo pessoas de todas as idades, e quase cinco mil ingressos vendidos, a partida entre Vedacit Guarulhos e Vôlei Renata no Guanandizão na noite de sábado (7), começou com um aquecimento já com a quadra cheia e animada para a 9ª rodada da Superliga.

A equipe de Guarulhos começou o jogo com um saque fora, e o 1° ponto foi para o time de Campinas. Ponto a ponto, o vice lanterna fechou dois tempos com a liderança, com vantagem apertada, mas em um último 'rally' disputadíssimo, com uma bola que não saia do ar, Renata fechou o set com 25 a 23.

No segundo set, Renata não deixou a vantagem cair, e com um bloqueio ajustado, da metade da partida até o final, manteve a dianteira fechando com 25 a 16.

Mesmo com seguidos erros de recepção e bloqueio, o Vedacit conseguiu encostar no Renata na metade do terceiro set, após ajustes de Nery, mesmo assim, a equipe de Campinas ainda levou a melhor por 25 a 20. Fechando os 3 sets a 0.

Agora, o Vôlei Renata alcança 19 pontos, com 9 jogos e 7 vitórias e se mantém em 3º lugar na tabela de classificação atrás do Sada Cruzeiro e Minas. Já o Guarulhos continua na vice-lanterna, com 3 vitórias em 9 jogos, chegando a 8 pontos.

Matando a saudade

A partida foi mais que especial para Judson, camisa 11, campo-grandense que teve a família acompanhando um jogo profissional pela primeira vez. Na plateia, com uma faixa com sua foto e seu nome, irmãs, prima, pai e mãe torciam pelo atleta.

"Nós estamos vendo ele pela primeira vez jogando profissionalmente em quadra. A gente torce muito por ele, pelo sucesso dele, pela carreira, mas a agente sente muita saudade", contaram as irmãs, Mel e Stephanie ao JD1.

O jogador aproveitou a passagem para visitar a família e falou sobre a dupla importância de ganhar em casa. "É a realização de um sonho, depois que iniciei essa trajetória profissional nunca tive a oportunidade de jogar adulto aqui em Campo Grande, então foi uma noite muito especial, poder jogar perto da minha família e poder vencer foi mais especial ainda foi a realização de um sonho", afirmou ao JD1 após vencer 3 sets.

Aos 26 anos, Judson já foi campeão paulista pelo Renata em 2021 e foi premiado como melhor central da Superliga 2022/23 e melhor bloqueador 2022/23 na Suzano Vôlei.

Em 2023/24 também recebeu o prêmio de melhor central da Superliga Suzano Vôlei e foi campeão dos Jogos Pan-Americanos 2023 pela seleção brasileira.

