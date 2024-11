Técnico do México fica ensanguentado após levar garrafada da torcida adversária

Nesta sexta-feira (15), pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, Honduras e México se enfrentaram e o placar ficou 2 a 0 para os hondurenhos. Após o jogo, o técnico mexicano, Javier Aguirre, ficou ferido ao ser atingido por um objeto jogado pela torcida rival.

O jogo aconteceu no estádio Francisco Morazán, na cidade San Pedro Sula, em Honduras. O técnico mexicano estava caminhando pelo gramado, para cumprimentar os adversários, quando foi alvo de objetos arremessados pela torcida de Honduras. Uma garrafa atingiu a cabeça de Aguirre, que sangrou.

A comissão de Honduras, então, o protegeu de mais itens arremessados pela torcida e pediu para que ela parasse. A Federação de Futebol do México, em nota, condenou o episódio, pediu a colaboração para a criação de “um entorno seguro para todos” e informou que já fez contato com a Concacaf para que atue de acordo com o previsto em regulamento no caso.

O jogo de volta entre México e Honduras, que vai definir quem avança para a a semifinal da Liga das Nações da Concacaf, será disputado no dia 19 de novembro, no estádio Nemesio Diez, em Toluca, no México.

