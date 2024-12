Tênis já tem calendário para 2025

As principais instituições organizadoras de torneios de tênis de Campo Grande – AABB, Match Point Eventos, Rádio Clube e RM Eventos Esportivos – se reuniram na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no dia 5 de dezembro, para definir o calendário unificado de competições para 2025.

Com o crescimento da prática do tênis e o aumento no número de praticantes em 2024, o novo calendário busca evitar conflitos de datas e oferecer mais oportunidades de participação em torneios.

A iniciativa marca um momento histórico para o tênis local. “Desde que entrei no ramo de academias de tênis, é a primeira vez que vejo as empresas se unirem de forma harmônica e consensual para criar um calendário coordenado, permitindo aos tenistas maior organização e participação nos torneios do próximo ano”, destacou Rômulo Menossi, diretor da Match Point Eventos.

Marcos Guimarães, da RM Eventos Esportivos, reforçou que as empresas manterão independência na gestão de seus eventos. “Cada instituição continuará adotando os modelos de gestão que melhor se adaptem às suas características e necessidades, preservando sua autonomia enquanto contribui para o fortalecimento do tênis na cidade.”

Confira o calendário:

