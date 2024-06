Torcida organizada invade sede do Corinthians e cobra diretoria

Integrantes de uma torcida organizada do Corinthians invadiram a sede do Parque São Jorge na tarde desta quinta-feira (20). Eles fizeram fortes cobranças sobre o momento do clube.

Na ocasião, um grupo, com cerca de 30 pessoas, pulou as catracas de acesso à sede social. Parte dos torcedores se dirigiram ao auditório do clube para conversar com o diretor administrativo, Marcelo Mariano; o secretário-geral, Vinicius Cascone; os diretores da base, Claudinei Alves e Valmir Costa; e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma.

Antes, os torcedores tentaram entrar pelo hall social do Parque São Jorge e acabaram barrados. O grupo então foi à entrada do estacionamento e entrou no local para conversar com os integrantes da diretoria.

Funcionários do clube chegaram a trancar as portas de acesso ao prédio administrativo para conter a entrada dos torcedores. Somente dois seguranças se encontravam no local no momento da chegada.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, primeiramente, com a presença de cinco viaturas. Três carros da PM chegaram posteriormente e monitoraram a segurança na sede do Corinthians.

