Treinador de boxe de Samoa morre na Vila Olímpica no dia da abertura dos Jogos

O treinador de boxe da seleção de Samoa, Lionel Elika Fatupaito, morreu na Vila Olímpica na manhã de sexta-feira (26), em pleno dia da abertura das Olimpíadas, em Paris.

A notícia foi confirmada pelo presidente do comitê olímpico nacional de Samoa, Paua Talalaleiei Punga. Lionel tinha 60 anos de idade. Segundo a agência de notícias AFP, a morte foi declarada por "causas naturais" após o treinador sofrer uma parada cardíaca.

A Associação Internacional de Boxe (IBA) publicou nota de pesar sobre a morte do treinador. "Estendemos nossas condolências à família, amigos e colegas de Lionel Elika Fatupaito, treinador nacional de boxe de Samoa, que faleceu tragicamente durante Paris 2024. A paixão e dedicação de Lionel pelo esporte deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. Seu legado vai continuar a inspirar futuras gerações. Nossos pensamentos e preces estão com o Time Samoa e todos os afetados por esta perda profunda", diz a nota.

“Lionel era um dos melhores treinadores de boxe de Samoa e um grande fiel das Olimpíadas. Nossos pensamentos e de toda a comunidade esportiva samoana estão com a família de Lionel, seus boxeadores e amigos. Sentiremos muito sua falta”, declarou Paua Talalaleiei Punga.

