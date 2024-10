Três Lagoas e Bonito são campeões em futsal e vôlei nos Jogos Escolares de MS

A 3º divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, voltada para atletas de 15 a 17 anos, chegou ao fim no último domingo (13), em Três Lagoas.

A competição, que envolveu disputas de futsal e voleibol, contou com a participação de 727 estudantes-atletas de 49 municípios.

No futsal feminino, a equipe de Três Lagoas, jogando em casa, garantiu a medalha de ouro ao vencer o time de Anastácio. Dois Irmãos do Buriti e Mundo Novo também se destacaram, garantindo o terceiro e quarto lugares, respectivamente, e subiram para a 2ª divisão.

No futsal masculino, Bonito se consagrou campeã ao derrotar Cassilândia. Santa Rita do Pardo e Figueirão completaram o pódio, ocupando a terceira e quarta posições.

No vôlei feminino, Dois Irmãos do Buriti levou a melhor ao superar Pedro Gomes, conquistando a medalha de ouro, enquanto Naviraí ficou em terceiro lugar.

Já no vôlei masculino, Miranda se destacou e levou o primeiro lugar, com Vicentina em segundo e Jardim em terceiro.

