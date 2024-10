Três Lagoas sedia 3ª Divisão dos Jogos Escolares da Juventude de MS

A 3ª Divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul começa nesta terça-feira (08), em Três Lagoas. Nela, participarão alunos-atletas de 15 a 17 anos, nas modalidades de futsal e voleibol, feminino e masculino, até o próximo domingo (13).

Ao todo, 727 estudantes de 49 municípios estarão na competição. Os jogos de voleibol serão disputados na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (AEMS) e na Associação Nipo Brasileira. O futsal será no Ginásios Lagoa 1 e Lagoa 2, e no Colégio Unitrês Objetivo.

A 1ª etapa dos Jogos da Juventude foi disputada de 1º a 18 de agosto, em Campo Grande, com mais de 3.500 estudantes-atletas de 55 municípios.

A etapa foi dividida em três blocos de modalidades, entre 1º a 5 de agosto aconteceram as disputas individuais no atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e luta olímpica.

O 2º bloco aconteceu de 5 a 12 de agosto, incluindo as modalidades de voleibol e handebol, nas primeiras e segundas divisões.

E de 12 a 19 de agosto, o 3º bloco foi dedicado às modalidades coletivas de basquetebol e futsal. Por fim, de 16 a 19 de agosto, ocorreram as competições de ginástica artística, ginástica rítmica, natação e xadrez.

