Troca de "Fernandos": Cruzeiro anuncia Fernando Diniz como novo técnico

O Cruzeiro anunciou a contratação de Fernando Diniz como novo técnico após a demissão de Fernando Seabra, na manhã desta segunda-feira (23). O novo técnico assinará contrato com a Raposa até o fim de 2025.

Seabra foi demitido após o empate com o Cuiabá, ontem (22), no Brasileirão. O clube ocupa a 7ª posição na competição e luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O Cruzeiro anunciou que, junto de Fernando Diniz, chegam os auxiliares técnicos Eduardo Barros e Wagner Bertelli. O novo treinador estará no treinamento desta terça-feira (24), na reapresentação do elenco cruzeirense. Ele já comandará a equipe na partida contra o Libertad, do Paraguai, na próxima quinta-feira (26), pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana.

Diniz foi demitido do Fluminense em julho deste ano, após deixar o time na lanterna do Brasileirão, mesmo com a classificações na Copa do Brasil e na Libertadores. O treinador encerrou o ciclo no clube carioca, pelo qual foi campeão da maior competição continental em 2023, além de ter levado o Carioca do mesmo ano e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Fernando Diniz ainda teve rápida passagem pela Seleção Brasileira entre o meio de 2023 e janeiro deste ano. Comandou a equipe por seis partidas, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Diniz nunca comandou o Cruzeiro, mas vestiu a camisa do clube como jogador.

