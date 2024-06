Vini Jr é o primeiro brasileiro a marcar gol em duas finais da Champions League

Vinicius Jr, jogando pelo Real Madrid, entrou para a história neste sábado (1º), após marcar um dos gols da vitória de seu time sobre o Borussia Dortmund, na decisão da Champions League, e se tornar o primeiro brasileiro a golear em mais de uma final do torneio.

O primeiro gol de Vini Jr em uma final do campeonato europeu aconteceu em 2022, quando ele marcou o único gol de vitória simples do Real Madrid sobre o Liverpool. Além do feito histórico para um jogador brasileiro, ele se junta ao lado de Lionel Messi como os únicos jogadores com menos de 24 anos completos a marcarem em duas decisões.

O craque brasileiro tem 23 anos e 325 dias, enquanto Messi tinha 13 dias a mais que Vini quando chegou ao feito.

No total, outros oito brasileiros também marcaram um gol em uma decisão da Champions League. Confira a lista:

Jair da Costa (Inter de Milão): Inter de Milão 1 x 0 Benfica – 1965

Juary (Porto): Porto 2 x 1 Bayern – 1987

Lúcio (Bayer Leverkusen): Bayer Leverkusen 1 x 2 Real Madrid – 2002

Carlos Alberto (Porto): Porto 3 x 0 Monaco – 2004

Carlos Alberto (Porto): Porto 3 x 0 Monaco – 2004

Belletti (Barcelona): Barcelona 2 x 1 Arsenal – 2006

Marcelo (Real Madrid): Real Madrid 4 x 1 Atlético de Madrid – 2014

Neymar (Barcelona): Barcelona 3 x 1 Juventus – 2015

Casemiro (Real Madrid): Juventus 1 x 4 Real Madrid – 2017

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também