Vini Jr. e Rodrygo estão no top-10 de jogadores mais valiosos

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou sua lista atualizada dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial, destacando-se pela permanência do inglês Jude Bellingham no topo.

O meia do Real Madrid é avaliado em 251 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,75 bilhão).

O Brasil segue bem representado com dois jogadores no Top-10. Vinícius Jr., também do Real Madrid, ocupa a 3º posição, avaliado em R$ 1,28 bilhão.

Já Rodrygo, companheiro de clube de Bellingham e Vini, aparece na 10º posição, avaliado em R$ 882 milhões. Uma queda em relação à última lista, quando estava em quinto lugar.

O espanhol Lamine Yamal, de 17 anos, do Barcelona, passou a ocupar a 4º colocação, com um valor de R$ 1,12 bilhão.

Os três primeiros colocados da lista não sofreram alterações em relação ao último levantamento. Além de Bellingham no topo, o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, segue em segundo lugar, avaliado em R$ 1,38 bilhão, enquanto Vini Jr. completa o pódio na terceira posição.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do mundo:

Jude Bellingham - Real Madrid - 251 milhões de euros

Erling Haaland - Manchester City - 221 milhões de euros

Vinicius Junior - Real Madrid - 205 milhões de euros

Lamine Yamal - Barcelona - 180 milhões de euros

Kylian Mbappé - Real Madrid - 175 milhões de euros

Bukayo Saka - Arsenal - 157 milhões de euros

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 151 milhões de euros

Cole Palmer - Chelsea - 150 milhões de euros

Phil Foden - Manchester City - 144 milhões de euros

Rodrygo Goes - Real Madrid - 141 milhões de euros

