Vini Jr. se machuca e é cortado da Seleção Brasileira

O Real Madrid divulgou neste domingo (06) que Vinícius Júnior sofreu uma lesão cervical após a vitória sobre o Villarreal, pela La Liga, ontem (05), por 2 a 0, com um gol do brasileiro.

Vini caiu de mau jeito com o braço direito durante o segundo tempo e foi substituído com dores no ombro. O jogador passou por exames após a partida e teve uma lesão na cervical diagnosticada. O clube espanhol ainda não especificou a gravidade da lesão e qual será o tempo estimado de recuperação do atacante.

Vini foi convocado por Dorival Jr. para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Peru. E neste domingo (08), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou o corte do jogador.

Para o lugar do jogador do Real Madrid, Andreas Pereira, do Fulham, foi convocado.

Vini é o quarto jogador cortado desde a convocação inicial da Seleção. Neste sábado, o goleiro Alisson foi substituído por Weverton, do Palmeiras, após se machucar atuando pelo Liverpool. Antes, o zagueiro Bremer e o lateral Guilherme Arana já haviam sido cortados por lesões. Beraldo, do PSG, e Alex Telles, do Botafogo, ocuparam as vagas, respectivamente.

