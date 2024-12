Zagueiro do Corinthians tem foto íntima vazada e gera polêmica na internet

O zagueiro Cacá, do Corinthians, virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (20) após a divulgação de uma suposta foto íntima do jogador.

A imagem gerou grande repercussão, com internautas especulando sobre o futuro do atleta no clube paulista.

Na foto, Cacá aparece sorrindo enquanto está ao lado de duas mulheres, que usam sua camisa, com os rostos parcialmente ocultos. O jogador, por sua vez, é o único com o rosto visível na imagem.

O episódio logo se espalhou pelas redes sociais, gerando uma série de comentários e brincadeiras sobre o caso, com muitos se questionando sobre as possíveis consequências para a carreira do zagueiro no Corinthians.

veja a foto:

EITA CACA, QUE ISSO HEEEEEINNNNNN pic.twitter.com/c5RyRpvj5g — vic jurídico carlos sainz corinthiano (@SCUDESAINZ) December 20, 2024

Cacá, de 25 anos, chegou ao Corinthians em março de 2024, vindo do Tokushima, do Japão. O zagueiro chegou com a expectativa de conquistar a titularidade, mas não conseguiu se firmar no time.

Embora tenha iniciado algumas partidas como titular, acabou perdendo espaço após cometer falhas e sofrer gols contra, sendo colocado no banco de reservas.

O jogador também passou por um momento de tensão com a imprensa, que o criticou por seu desempenho abaixo do esperado.

Com contrato até 31 de dezembro de 2024, Cacá ainda não teve seu vínculo renovado, o que deixa incerto o seu futuro no Corinthians.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também