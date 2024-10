Zé Carlos, ex-São Paulo e Seleção Brasileira, morre aos 56 anos

Morreu o ex-lateral Zé Carlos, de 56 anos. Em sua carreira, ele jogou no São Paulo e disputou a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira. A morte foi confirmada na manhã desta sexta-feira (26), em Osasco.

Zé Carlos é natural de Presidente Bernardes. Nos últimos dias, estava em Osasco, na Grande São Paulo, na casa de uma sobrinha. A após a família notar que ele estava demorando para acordar, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Diante da suspeita de parada cardiorrespiratória, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, onde foi constatada a morte. Zé Carlos deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.

O ex-jogador passou por clubes como São José, Nacional, São Caetano e Marília, o lateral-direito se destacou na Matonense, em 1997, quando ajudou o clube do interior paulista a conseguir o acesso à Série A1 do Paulistão.

Reproduzir vídeo Reproduzir Reproduzir --:--/--:-- Silenciar som Minimizar vídeoTela cheia Minimizar vídeoTela cheia

No meio daquele ano, acertou com o São Paulo. O desempenho no time lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1998, na França. Zé Carlos foi ao torneio como reserva de Cafu e precisou substituir o lateral, suspenso, na semifinal contra a Holanda.

Porém, essa foi a única participação de Zé Carlos na Seleção, e continuou no São Paulo até 2000 e passou a rodar o Brasil novamente por clubes como Grêmio, Ponte Preta e Joinville. Encerrou a carreira no Noroeste, em 2005.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também