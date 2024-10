Artistas regionais e nacionais agitam o sábado nesta Semana da Dança

Os campo-grandenses têm opções de atrações culturais com peças circenses e espetáculos de dança, além de feira com exposição de gastronomia neste sábado (5). confira:

Feira Ziriguidum - A 14ª edição da Feira Ziriguidum reúne expositores de gastronomia, arte e moda, além de oferecer apresentações culturais, com shows do duo Vozmecê, da banda !RED!, do palhaço Pepa, e contação de histórias da Caramuja. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, localizada na Av. Fábio Zahran, s/n. Entrada é gratuita.

Semana da Dança - O evento conta com apresentações de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil. A programação inclui oficina de Samba de Gafieira, mostras de coreografia, espetáculos e uma festa. Clique aqui para conferir a programação completa e os locais. A partir das 9h, até 21h. Entrada é gratuita.

O Deus de Spinoza - O espetáculo premiado e sucesso de crítica chega a Campo Grande neste sábado. O espetáculo é um convite de reflexão e pensamento sobre o mundo, Deus, a sociedade e a democracia. A partir das 19h30, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site.

Das Saudades que eu Sinto – Lançamento do terceiro livro da escritora Nãnashara Boehm, com sessão de autógrafos e venda da obra por R$ 40. O romance conta a história de um casal por meio de cartas escritas pela protagonista ao seu antigo amor. A partir das 15h30, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim. Entrada é gratuita.

Herolino, o Faxineiro - A peça circense se desenvolve através da comédia física, sem o uso da palavra. O espetáculo passa pelo olhar do palhaço mostrar que a vida pode ser interessante e divertida quando ressignificamos o olhar sobre o cotidiano. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Mato Grosso do Blues - Luis Avila, sucesso no 10º Bonito Blues e Jazz Festival, no ano passado vem a Campo Grande com o show Mato Grosso do Blues. O dinheiro arrecadado com ingressos será utilizado para o tratamento de Rosângelo Nascimento, o ‘Nasci Rock’, que enfrenta uma doença degenerativa na coluna. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a R$ 15, pelo site.

