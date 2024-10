Confira os eventos que acontecerão neste domingo em Campo Grande

Está achando que o domingo terá apenas eleição? O JD1 separou eventos que acontecerão em Campo Grande neste dia 27. Confira:

Slam Plural - A 13ª edição do evento deve reunir poetas da Capital na Praça do Preto Velho, localizada no bairro Jardim Paulista. Ele acontecerá a partir das 16h, com entrada gratuita.

Stand up - O comediante e roteirista Victor Ahmar apresenta o show "(Fazendo O Que Eu Sempre Quis) Pra Ver Se Cês Gosta". Será um espetáculo interativo, ousado, divertido, sensível e crítico que foge do padrão usual do stand up comedy. O evento será realizado no Vera's Bar a partir das 19h. Ingressos a partir de R$ 80 pelo site.

