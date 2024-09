Domingou! Hoje tem Festival Okinawa e Som da Concha na Capital

Festival Okinawa - O evento conta com apresentações artísticas, gastronomia e atividades típicas que destacam as tradições e valores da cultura Okinawa. Das 11h às 21h, na Sede da Associação Okinawa de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Som da Concha - Nesta edição, se apresentam Kalélo, com músicas antigas e inéditas, e Giani Torres, com músicas autorais e interpretações de compositores nacionais. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Contação de história “Planeta Água” - O Grupo Casa apresenta a contação de história “Planeta Água” neste domingo, onde o trio de palhaços Julieta, Leleco e Penélope embarca em uma aventura repleta de poesia e reflexões sobre o meio ambiente, ambientada no Pantanal Sul-mato-grossense. A partir das 16h, no Grupo Casa, na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: gratuita, com reservas pelo site.

Sarau Perspectivas - A Cervejaria Capivaras, em parceria com a produtora cultural Cia Perspectiva, convida todos para uma noite de apresentações de dança, música, teatro e muito mais, com artistas locais. A partir das 17h, na Cervejaria Capivaras, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 10 na portaria.

