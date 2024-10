Primeiro fim de semana de outubro tem feiras e espetáculos em Campo Grande

O primeiro fim de semana do mês de outubro, e de eleições municipais, tem algumas atrações para acontecer, em Campo Grande. Tem show de humor "Especial Mês dos Professores", com Diogo Almeida, Semana da Dança, Festival Desver, peças de teatro e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Semana da Dança - O evento conta com apresentações de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil. Nesta sexta-feira, a programação inclui oficina de Samba de Gafieira, mostras de coreografia e espetáculos. Clique aqui para conferir a programação completa e os locais. Até às 20h30. Entrada é gratuita.

Festival Desver - O Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul chega à sexta edição e tem seu encerramento nesta sexta-feira. A programação começa às 17h, com uma mostra de cinema indígena e, às 19h, encerramento e premiação, no Anfiteatro Marçal de Souza Tupã-Y - UFMS. Entrada é gratuita.

Diogo Almeida - O humorista conhecido por comédia com histórias do dia a dia das escolas apresenta o show “Especial Mês dos Professores”. Diogo promete uma sessão de terapia coletiva sobre os perrengues que todo professor passa. A partir das 19h, na UFMS - Auditório Arq. Jurandir Nogueira. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, no site.

Teatro e Filosofia - Roda de conversa sobre a peça “O Deus de Spinoza”, sucesso de crítica e de público, com participação do diretor e de atores da peça. A partir das 19h, na UFMS - Auditório Arq. Jurandir Nogueira. Entrada é gratuita.

Herolino, o Faxineiro - A peça circense se desenvolve através da comédia física, sem o uso da palavra. O espetáculo passa pelo olhar do palhaço mostrar que a vida pode ser interessante e divertida quando ressignificamos o olhar sobre o cotidiano. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Circo Maximus - O espetáculo promete muita magia e emoção, com atrações como o fantástico ''Globo da Morte'', trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços. Tem sessão às 20h (sexta-feira); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo), na Av. Duque de Caxias, próximo ao aeroporto. Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos, pelo site.

As Novelas que Amamos – O espetáculo é inspirado em músicas de novelas icônicas da TV brasileira e será apresentado por cerca de 100 idosos do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros. A partir das 19h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, e Cristiano Araújo. Até às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Festa do Padroeiro - Levando muito samba, o grupo Sampri é presença confirmada nesta sexta-feira na Festa do Padroeiro São Francisco de Assis. A partir das 20h, na Rua Manoel da Nóbrega, 265. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feira Ziriguidum - A 14ª edição da Feira Ziriguidum reúne expositores de gastronomia, arte e moda, além de oferecer apresentações culturais, com shows do duo Vozmecê, da banda !RED!, do palhaço Pepa, e contação de histórias da Caramuja. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, localizada na Av. Fábio Zahran, s/n. Entrada é gratuita.

Semana da Dança - O evento conta com apresentações de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil. A programação inclui oficina de Samba de Gafieira, mostras de coreografia, espetáculos e uma festa. Clique aqui para conferir a programação completa e os locais. A partir das 9h, até 21h. Entrada é gratuita.

O Deus de Spinoza - O espetáculo premiado e sucesso de crítica chega a Campo Grande neste sábado. O espetáculo é um convite de reflexão e pensamento sobre o mundo, Deus, a sociedade e a democracia. A partir das 19h30, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site.

Das Saudades que eu Sinto – Lançamento do terceiro livro da escritora Nãnashara Boehm, com sessão de autógrafos e venda da obra por R$ 40. O romance conta a história de um casal por meio de cartas escritas pela protagonista ao seu antigo amor. A partir das 15h30, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim. Entrada é gratuita.

Herolino, o Faxineiro - A peça circense se desenvolve através da comédia física, sem o uso da palavra. O espetáculo passa pelo olhar do palhaço mostrar que a vida pode ser interessante e divertida quando ressignificamos o olhar sobre o cotidiano. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Mato Grosso do Blues - Luis Avila, sucesso no 10º Bonito Blues e Jazz Festival, no ano passado vem a Campo Grande com o show Mato Grosso do Blues. O dinheiro arrecadado com ingressos será utilizado para o tratamento de Rosângelo Nascimento, o ‘Nasci Rock’, que enfrenta uma doença degenerativa na coluna. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a R$ 15, pelo site.

DOMINGO

Semana da Dança - O evento conta com apresentações de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil. A programação inclui oficina de Samba de Gafieira, mostras de coreografia e espetáculos. Clique aqui para conferir a programação completa e os locais. Será das 11h até 20h30. Entrada é gratuita.

Stand-Up Gênios Siameses - Os comediantes Abner Dantas e Cassius Ogro trazem humor irreverente para Campo Grande com o espetáculo “Gênios Siameses”. A partir das 19h, no anfiteatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 47 (meia-entrada).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também