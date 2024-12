Sábado: Capital tem exposição e feiras até às 22h neste sábado

Com a chegada do mês das festas de fim de ano, a agenda cultural está lotada de atrações que incluem feiras, exposições, festa na praça, e muito Rock in Roll. Confira a programaçã deste sábado (7):



Exposição “Entre o céu e a terra” - A mostra faz parte do projeto Arte nas Estações e reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas. Crenças, manifestações religiosas, graças alcançadas, súplicas fervorosas e seres mitológicos do folclore brasileiro são exibidos em um ambiente imersivo, com tons de azul profundo que remetem ao céu. Horário: 9h às 18h (o encontro será das 9h30 às 10h30 e a roda das 14h às 15h30)

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo - R. 26 de Agosto, 453 - Centro/Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum – A Feira Ziriguidum traz a edição Especial Samba. Vai ter arte, apresentações culturais, expositores de artesanato, gastronomia, moda e muito mais. A Coletiva Dorcelina Folador chega com exposição de arte e live painting. No palco, o grupo Som que Chora apresenta o melhor do chorinho. Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Av. Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista/ Entrada: gratuita

Feira Cultura da Coopharádio - A 39ª edição da Feira Cultura da Coopharádio acontece neste sábado, reunindo a comunidade em um clima natalino na Praça V, O evento inclui brincadeiras infantis com premiações e a arrecadação de brinquedos para doação, proporcionando alegria às crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Horário: 17h às 22h

Local: Praça V - entre as ruas Caldas Aulete, Clorita e Assunção - Coopharádio

Entrada: gratuita

Vizinhança na Praça - O projeto "Vizinhança na Praça", do coletivo TransCine, encerra suas atividades neste sábado com exibição de filmes na Praça do Jardim Carioca. A programação inclui quatro produções sul-mato-grossenses: Fujona – Em Busca da Liberdade (documentário), Campo Grande das Araras (documentário), Retrato do Artista Quando Coisa (experimental) e Delongas (experimental). Além das exibições, o projeto oferece acessibilidade com intérpretes de Libras e pipoca gratuita para o público. Horário: 19h

Local: Praça do Jardim Carioca, R. Diome Rosa Pires, s/n/ Entrada: gratuita

103 anos do bairro Amambaí - O bairro Amambaí, um dos principais da capital, celebra seus 103 anos neste sábado com festa na Praça Cuiabá. O evento contará com atrações culturais, incluindo a Bateria Fúria do Tigre, samba, pagode e a feira Coletivo Mulheres Empreendedoras. Para as crianças, haverá um espaço kids com gibiteca e cama elástica. Além disso, o público poderá aproveitar brechós, estandes de artesanato e corredor gastronômico. Horário: 16h às 22h

Local: Praça Cuiabá - bairro Amambaí/ Entrada: gratuita

Bando do Velho Jack e Banda Rocket - Em sua última apresentação do ano, o Bando do Velho Jack promete agitar Campo Grande com mega show de encerramento, trazendo os clássicos que marcaram sua trajetória desde 1995. Representantes do Southern Rock, a banda celebra o rock n' roll com autenticidade e força, orgulhosamente levando o nome do Mato Grosso do Sul, terra de cultura rica e vibração contagiante. Abrindo a noite, a Banda Rocket traz toda a energia do Hard Rock e clássicos inesquecíveis, garantindo um começo explosivo. Horário: a partir das 20h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bando-do-velho-jack/2727306

Nomads 10 anos – A banda Nomads celebra seus 10 anos de história. Desde 2014, o grupo vem incendiando os palcos com clássicos de Metallica, Black Sabbath, Megadeth, Sepultura e outros ícones do metal. Para marcar essa trajetória épica, a banda contará com a participação especial de antigos integrantes: Gyn Santana, Luiz Gabriel, Caio Mata e Klaus Henrique. Horário: a partir das 19h

Local: Cervejaria Canalhas - R. Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nomads-10-anos/2745065

Nu Metal Night – A banda Shop Suit (SP) apresenta cover de System of a Down, com todos os clássicos, de "Chop Suey!" a "Toxicity". Para completar, a banda Herezia chega com os grandes sucessos do Nu Metal, garantindo uma vibe explosiva. Horário: 21h

Local: Mirante Pub – R. Doutor Zerbini, 53 - Chácara Cachoeira

Ingressos: R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nu-metal-night/2704686

Sertanejo Respira - A dupla Fred e Fabrício fará show “Sertanejo Respira” com três horas de duração e participação de convidados especiais: Panda, e Edivan e Gisele. Horário: 20h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo link https://www.ingressonacional.com.br/evento/29104/sertanejo-respira--fred-e-fabricio-e-convidados

