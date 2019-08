2º Feirão de Habitação começa nesta quinta na capital

O 2º Feirão Habita Campo Grande organizado pela Agência Municipal de Habitação (EMHA), que vai sortear 536 unidades habitacionais, começa nesta quinta-feira (15), e vai até dia 17 de agosto nos Altos da Afonso Pena. O Feirão também se consolida como o maior de habitação destinado a todas as faixas de renda no Estado de Mato Grosso do Sul.

O local, que será chamado de Cidade da Habitação, abrigará o evento que acontece no espaço da Cidade do Natal.

Nesta quinta-feira (15) às 19h acontece o sorteio de 102 unidades do Portal das Laranjeiras e a partir das 20h o público terá o show da Joyce Bethânia para embalar a noite.

Já na sexta-feira (16) será a vez do sorteio de 66 apartamentos do Jardim Inápolis, às 19h, seguido do show do grupo Bom de Fato que acontece às 20h.

No último dia, no sábado (17), às festividades começam mais cedo com show da cantora Paolla às 9h, às 11h será sorteadas as 160 unidades habitacionais do Sírio Libanês com show do Grupo Fuzuera às 12h, seguido do show da dupla Kleber e Kaun.

Ainda no sábado (13) às 16h o sorteio das 105 unidades de apartamentos do Aero Rancho 7, em seguida as 18h o sorteio das 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8 e a festa termina com show da dupla Kid e Kenner às 20h.

Os sorteios públicos serão realizados conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a sua obrigatoriedade a fim de beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que concede total transparência ao processo.

Mais de 35 mil famílias da Capital cadastradas na base de dados da EMHA e devidamente habilitadas ao sorteio desses empreendimentos acompanharão, em tempo real, a chamada dos nomes que serão destinados a cada moradia social.

Inovação

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, a chegada do 2º Feirão Habita Campo Grande corrobora as ações inovadoras que a pasta da habitação social tem realizado desde o início de 2017.

“Desde 2017, toda equipe da EMHA tem trabalhado incansavelmente para compensar os 5 anos anteriores à atual gestão, período este em que, infelizmente, o Executivo não havia apresentado nenhum projeto habitacional junto ao então Ministério das Cidades. Entretanto, mesmo enfrentando um cenário negativo e desgastado, o prefeito Marcos Trad nos incentivou e nos desafiou a ir além do que o Poder Público costumava oferecer à população”, destacou.

