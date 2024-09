4ª Exposol MS acontece nos dias 10 e 11 de setembro em Campo Grande

A 4ª Edição da Expo Sol MS – Feira de Tecnologia, um evento de destaque no cenário tecnológico de Mato Grosso do Sul acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro de 2024, na sede do Crea-MS, em Campo Grande. O evento promete reunir um público diversificado e qualificado, composto por profissionais do sistema Confea/Crea, empresas e especialistas do setor tecnológico, estudantes universitários e consumidores interessados em inovações tecnológicas.

A Expo Sol MS é um ponto de encontro para a troca de conhecimento, apresentação de inovações e criação de oportunidades de negócios. Em sua quarta edição, o evento se consolida como uma plataforma essencial para o desenvolvimento tecnológico e econômico da região, oferecendo uma vitrine para as mais recentes tecnologias e soluções inovadoras.

Este ano, a feira traz um tema de extrema relevância e atualidade: "As oportunidades que a Rota Bioceânica traz para Mato Grosso do Sul". Este painel especial, com autoridades e especialistas no setor, discutirá as potencialidades e os benefícios que a Rota Bioceânica pode proporcionar para o desenvolvimento econômico e tecnológico do estado, conectando Mato Grosso do Sul aos mercados

internacionais e promovendo o intercâmbio de tecnologia e inovação.

"Teremos um mini curso de drone, uma introdução e mini curso de inteligência artificial com um professor da universidade, além de várias autoridades convidadas, o Gerson Domingos, o Marcelo Miglioli, secretário da prefeitura, Nelsinho Trad, senador, entre outros", detalhou o presidente do SENGE (Sindicato dos Engenheiros de MS), Diogo Rodrigues.

A feira será uma oportunidade para profissionais e empresas se atualizarem sobre as tendências e novidades do setor, além de estabelecerem contatos e parcerias estratégicas. Convidamos todos os interessados a participar deste evento imperdível e a contribuir para o fortalecimento do ecossistema

tecnológico de Mato Grosso do Sul.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também