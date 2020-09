‘A Fazenda’ lidera audiência por dois dias consecutivos

Sarah Chaves, com informações do Conexão Política

A TV Globo, primeiro lugar no ranking geral de audiência dos canais abertos, perdeu pontos por dois dias consecutivos para o reality show da record, A Fazenda 12 que começou esta semana.

Os grandes portais de notícias, costumam divulgar esses dados como parâmetros na briga pela audiência, onde consequentemente, empresas se movimentam para garantir espaço publicitário em determinada grade da emissora, ou determinado horário.

Neste contexto, a nova temporada do reality show ‘A Fazenda’ já está se destacando com força na audiência e tem alcançado altos índices no ibope e colocado a Record numa posição privilegiada

Durante a estreia, a 12° temporada do reality começou quente. Às 23h50, horário de Brasília, o programa assumiu a liderança, com 14 pontos, empatando com a Globo por cerca de 15 minutos no primeiro lugar. O SBT marcava 6 pontos.

A programação global exibia a série Amor e Sorte, no mesmo horário.

Ontem, segundo dia de exibição, a Record conseguiu alcançar a liderança novamente, de acordo com os dados prévios de audiência.

Neste horário o programa Segue o Jogo da Globo ficou em segundo lugar na média: marcou 13.3 pontos, com pico de 16.5 e share de 24.5%.

No mesmo horário a Record marcou 13.6. Soma dos canais pagos 7.5

- SBT 5.2

- Band 2.4

- RedeTV! 1.4

