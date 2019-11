A resposta da Energisa

A Energisa se manifestou por meio de nota nesta terça-feira (5), em resposta à reportagem “Labirinto” protege “erros” da Energisa” , veiculada no último sábado (2), no portal JD1 Notícias.

O JD1 esclarece que o conteúdo do material jornalístico tem base nas afirmações feitas por técnicos da Agência Estadual de Metrologia (AEM), órgão vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), e da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon/MS - e que não há distorções nas declarações feitas à nossa reportagem, que tem o intuito de levar ao leitor a clareza dos fatos.

Leia a nota da Concessionária na íntegra:

"Em respeito à relação transparente com seus clientes e por acreditar que a sociedade deve ter sempre informações corretas sobre os fatos, a Energisa esclarece os pontos abordados na reportagem “Labirinto” protege “erros” da Energisa’ - da edição de 3 de novembro do Jornal de Domingo e publicada no site JD1 Notícias no dia 2 de novembro. A Energisa reforça ainda que informações distorcidas sobre os procedimentos adotados pela empresa na aferição de medidores podem gerar interpretações equivocadas da população e desinformação.

Pontos de esclarecimento:

· A Resolução 414, estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), define que, em casos de dúvidas ou suspeitas de alteração na medição, tanto a Energisa quanto o cliente podem pedir a verificação do medidor.

· Para garantir a transparência e imparcialidade do processo, o equipamento é retirado pela equipe da Energisa e colocado em invólucro específico, devidamente lacrado na presença do cliente, e encaminhado em transporte adequado para aferição da Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS), órgão delegado pelo Inmetro no estado de Mato Grosso do Sul. A execução das aferições e emissão do laudo são de inteira responsabilidade da Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS).

· Para garantir a veracidade das informações e inviolabilidade do material, o cliente ainda recebe comprovante desse procedimento, com as respectivas informações do invólucro e agendamento de verificação do agente metrológico.

· Em caso de ações judiciais, a retirada do equipamento sempre é acompanhada por um perito judicial, que passa a ser o responsável direto pela entrega do equipamento ao órgão responsável pela aferição.

· A Energisa adquire apenas medidores homologados pelo INMETRO. Cada medidor tem impresso a logomarca do Instituto e o número da portaria de aprovação, que pode ser conferida no site www.inmetro.gov.br.

· Todos fabricantes nacionais aprovados pelo INMETRO realizam a verificação inicial em 100% dos medidores fabricados antes da aplicação do selo de aprovação, conforme previsto nas Resoluções do INMETRO. Este procedimento garante toda rastreabilidade desde a fabricação do equipamento até a sua instalação na unidade consumidora."

