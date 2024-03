Abre e fecha: Confira o funcionamento do comÃ©rcio e serviÃ§os na Sexta-Feira Santa

Sem atendimento nos órgãos públicos a partir desta quinta-feira (28), conforme decreto do ponto facultativo da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado, apenas os serviços considerados essenciais, como atendimento nas unidades de saúde e coleta de lixo continuam operando.

Confira o que abre e fecha:

Camelódromo - O centro comercial opera normalmente na quinta-feira (28), das 7h às 18h e fecha somente na sexta-feira (29).

Comércio - Conforme a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-CG), as lojas do comércio em geral permanecem fechadas na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa, abrem normalmente no sábado (30). O retorno ao funcionamento normal está previsto para a segunda-feira.

Correios - As agências dos Correios não irão abrir na Sexta-feira Santa (29), apenas a Central de Atendimento dos Correios estará disponível de forma automatizada pelo site ou telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100. Já no sábado (30), as agências estarão funcionando normalmente

Detran-MS - Seguindo decreto estadual, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul não funcionará nos dia 28 e 29, retornando os atendimentos na segunda-feira subsequente em 1° de abril. No entanto, quase 100% dos serviços, incluindo renovação de CNH, pagamento de licenciamento, registro de veículo, entre outros, disponíveis no site Detran.ms.gov.

Justiça - Não haverá expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 28 e 29 de março. O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. No Portal do Poder Judiciário de MS é possível encontrar contatos dos plantonistas.

Lotéricas - Estarão fechadas na sexta-feira (29)

Delegacias - Funcionarão na quinta e sexta-feira (28 e 29), apenas a 1ª Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e a Depac Centro.

Shoppings

- Shopping Campo Grande Com programação de Páscoa, o funcionamento seguirá horário normal das 10h às 22h na quinta-feira (28). Na sexta (29), o shopping abre no mesmo horário, sendo que os restaurantes fecham às 21h. No entanto, o funcionamento das lojas está a critério dos lojistas, com atendimentodas 11h às 20h para as lojas âncoras. O Ita Park funcionará das 17h às 22h. No sábado (30), todo o shopping volta ao horário normal.

- Shopping Norte Sul Plaza Na véspera de feriado o shopping opera no horário normal das 10h às 22h. Na sexta-feira (29), o atendimento ocorre das 11h às 21h, incluindo Praça de Alimentação, lazer e lojas.



- Pátio Central Abre na quinta-feira (28), das 8h às 20 e fecha na sexta-feira (29), retornando no sábado 8h às 20.

Supermercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), os estabelecimentos funcionam normalmente na quinta-feira (28). Na sexta-feira (29) e domingo (31), o funcionamento é facultativo de cada mercado, desde que haja compensação ao funcionário com folga respectiva.

Bioparque - Para quem quiser visitar, o aquário só terá horário diferenciado na sexta-feira (29), das 8h30 às 14h30 (Check-in) entrada até às 13h30.

