Academia Sul-Mato-Grossense de Letras completa 48 anos nesta quinta

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras completa, em nesta quarta-feira (30), 48 anos de existência, e preparou programação especial para o evento que ocorrerá na quinta-feira (31) na sua sede, Campo Grande.

Assim, o tradicional evento cultural “Chá Acadêmico” da ASL desta quinta, a partir das 19h30, que também lembrará o já saudoso acadêmico Abílio de Barros - falecido na última segunda-feira -, apresentará uma concisa palestra com o poeta e repentista Ruberval Cunha, que explanará sobre o tema: “Encontros para a poesia...” e, em interação com o público, ilustrará tudo com performances especiais do seu conhecido “Improviso Guaicuru”.

Além da abertura artística especialmente elaborada, outra atração especial do evento será a participação de Roseléia Valadão, artista plástica, poeta e professora, que pintará um quadro temático ao vivo (no palco da ASL) durante a programação. E, na parte final, haverá a inauguração da Sala “Prof. Arassuay Gomes de Castro” nas dependências da instituição. Autor de várias obras, o Professor Arassuay (1926 – 2005) foi membro e presidente da ASL.

A instalação oficial da Academia aconteceu no dia 13 de outubro de 1972, no saguão do Hotel Campo Grande, e o nome Academia Sul-Mato-Grossense de Letras veio no final de 1978, com o advento do novo Estado (Mato Grosso do Sul). Aos moldes da ABL, a ASL possui 40 cadeiras vitalícias e mantém uma história marcante voltada para a defesa do vernáculo e o cultivo da autêntica arte literária, zelando e incentivando todas as derivações da cultura nacional e estadual. A atual diretoria da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras é assim constituída: Presidente – acad. Henrique Alberto de Medeiros Filho; Vice-presidente – acadª. Raquel Naveira; Secretário-geral – acad. Rubenio Marcelo; Secretário – acad. Samuel Medeiros; Tesoureira – acadª. Elizabeth Fonseca; e Segundo-tesoureiro – acad. Valmir Batista Corrêa.

