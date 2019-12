Ações da Fundesporte no MS são elogiadas no Mato Grosso

No 1°Encontro de Gestores do Estado vizinho, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, foi convidado para apresentar o Plano Estadual de Esporte e Lazer e as ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul.

O evento ocorreu no auditório da Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, na última quinta-feira (5).

A finalidade do evento era debater os rumos das atividades desportivas e de lazer do Estado vizinho, com palestras, mesas-redondas sobre diretrizes da gestão estadual, apresentação da proposta do Plano Estadual Mato-Grossense de Esporte e Lazer e as definições dos Jogos Escolares para 2020.

O representante do MS, Marcelo Miranda de expos e detalhou os principais projetos da Fundesporte, entre eles o desenvolvimento dos Jogos Escolares da Juventude. “O convite da Secel para apresentar o Plano Estadual de Esportes e Lazer e as nossas ações mostra um reconhecimento do trabalho feito com seriedade em Mato Grosso do Sul. O encontro foi muito proveitoso, no sentido de ver o que Mato Grosso está fazendo, aproveitar as boas ideias aplicadas lá e, em contrapartida, mostrar o trabalho de qualidade feito no nosso Estado. Os gestores mato-grossenses elogiaram bastante o que vem sendo desenvolvido em Mato Grosso do Sul, com ênfase nos princípios de gestão e, certamente, tive a impressão que vai contribuir muito na estruturação do Plano Estadual de Mato Grosso”, pontuou Miranda.

Destaque em desporto

Mato Grosso do Sul é a unidade federativa que possui maior oferta de professores de educação física com formação na área, com 81,7%, quase o dobro da média do país, 41,6%, de acordo com o relatório apresentado em setembro pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O TCU também constatou que o Estado está em segundo lugar quando o assunto é a existência de quadras para a promoção esportiva, atrás somente do Distrito Federal. Ainda de acordo com o órgão, Mato Grosso do Sul é um dos três estados que apresentaram plano estadual de desporto, ao lado de Minas Gerais e Paraná.

Participaram do encontro o secretário da Secel, Allan Kardec e o secretário adjunto Jefferson Carvalho Neve; o primeiro vice- presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso (CREF17-MT), Edson Luiz Manfrin; além de secretários, diretores, coordenadores e gerentes de esporte de vários municípios mato-grossenses.

