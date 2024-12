JD1TV: Advogado lança livro sobre licitações públicas em Campo Grande

O advogado José Eduardo Meira Lima lançará um livro no próximo dia 18, chamado de " Estudo Técnico Preliminar", em Campo Grande. Ao JD1, ele divulgou a sua obra e também falou sobre a importância do estudo técnico preliminar para as licitações.

Ele busca, com a obra, oferecer um guia completo para o planejamento, condução e participação em contratações públicas, abordando as principais dificuldades e erros comuns durante o processo licitatório.

Durante a entrevista, o autor destacou que um dos maiores erros cometidos na elaboração do estudo técnico preliminar (ETP) é a falta de clareza na identificação da necessidade da administração pública.

"Muitas vezes, a administração pública sequer consegue identificar qual é o problema a ser resolvido", afirmou. Ele também ressaltou a importância de definir corretamente a demanda antes de iniciar qualquer contratação.

O livro também enfatiza a necessidade de envolver especialistas técnicos já na fase de elaboração do ETP. "A administração pública deve buscar profissionais com know-how nas áreas específicas das contratações, como contabilidade, finanças públicas, engenharia, arquitetura e tecnologia", explicou o advogado.

Assista:

