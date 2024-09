Aeroporto de Dourados é reaberto

Através das redes sociais, o prefeito de Dourados, Alan Guedes, informou que a pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, está definitivamente homologada e será liberada. Ainda ontem (26), ele realizou a primeira aterrissagem ao testar a pista.

“Em menos de 60 dias depois do aeroporto voltar para gestão da prefeitura, passamos para Infraero estivemos na Anac e cumprimos as exigências, a pista está homologada, já realizamos o primeiro pouso, uma conquista muito grande para cidade”, aponta.

Conforme o Dourados News, o 9º BEC (Batalhão de Engenharia e Construções) do Exército Brasileiro entregou, após três anos de execução, as obras da pista há cerca de 60 anos. Desde então, a prefeitura da cidade estava tentando, junto a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Ministério da Aeronáutica), a documentação de autorização de funcionamento da pista.

A liberação teria demorado ainda porque após a análise, a Anac solicitou ‘pequenas correções’ na pista. A diretora da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Mariana de Souza Neto, informou que além da liberação da pista para pousos e decolagens, a administração municipal aguardava a aprovação do Plano Básico de Zona de Proteção Aeroportuária junto ao Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), que também foi deferido.

Nas redes sociais, o prefeito comentou que agora está trabalhando para atrair as aéreas para atuarem a partir de Dourados para outras cidades brasileiras. Uma das grandes do país, a Azul, já manifestou o desejo de retomaras operações no aeroporto.

