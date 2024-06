Campanha da Águas Guariroba arrecada mais de 6 toneladas de agasalhos

Um mutirão feito pela Águas Guariroba entregou neste fim de semana, mais de 6 toneladas de roupas, calçados e cobertores, em mais de 20 instituições beneficentes e comunidades em situação de vulnerabilidade. A primeira entrega foi na Associação de Moradores do bairro Ramez Tebet.

“Nós realizamos essa campanha há 18 anos e, desde então, já arrecadamos 85 toneladas de agasalhos. É um movimento de solidariedade entre todos os colaboradores da empresa, em prol de quem precisa. Ficamos muito felizes em mais uma vez contribuir para que o inverno não seja tão rigoroso com que tem menos condições. Mais uma vez tivemos recorde de arrecadações”, pontua a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues.

A entrega dos agasalhos contou com a participação de mais de 30 voluntários, todos colaboradores da Águas Guariroba. “Foi um dia de sentimento de pertencimento e muita satisfação ao visitar cada ponto de entrega e conhecer as multiculturas do nosso município, ainda mais com todos os setores representados nessa entrega. Gratidão a esse time e em especial ao setor de responsabilidade social, responsável por engajar toda a empresa em um mesmo propósito”, disse a supervisora de laboratório, Taís Alencar, uma das voluntárias na entrega.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também