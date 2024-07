Águas Guariroba oferta curso gratuito de fundamentos básicos para encanador hidráulico

O curso gratuito de “Fundamentos Básicos para Encanador Hidráulico”, disponibilizado pela Águas Guariroba está com inscrições abertas através do programa Mãos e Obra.

As vagas são limitadas e terão prioridade para os moradores dos bairros Moreninhas e Aero Rancho, para capacitar a população e gerar novas oportunidades. Para fazer a inscrição, acesse o link: https://forms.office.com/r/L9kL1tPJ9H

O curso conta duas turmas que ocorrerão em locais diferentes. A primeira terá aulas segunda e quarta-feira, na ACIESP do Aero Rancho. Já as aulas da segunda turma ocorrerão terça e quinta-feira, nas Moreninhas, no Parque Jacques da Luz. As aulas serão realizadas das 18h30 às 21h30.

A previsão de início dos cursos é para o final de julho e serão ministradas pela Faculdade de Construção do SENAI. Após a conclusão, os alunos receberão um certificado.

“É uma oportunidade de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, fomentando assim a geração de renda e o empreendedorismo. E é claro que o SENAI foi a instituição escolhida para estar junto da gente nesta iniciativa, porque sabemos do know-how que ela tem para poder capacitar esses alunos”, ressaltou Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

O objetivo é formar cerca de 200 pessoas nas sete regiões da Capital até o fim de 2024.

