“Águas” pega fogo

Um incêndio atingiu a unidade administrativa da Águas Guariroba na tarde desta sexta-feira (5). As chamas se concentraram em uma sala de arquivo do prédio, localizado na Rua Dona Elisa Arruda, na Vila Albuquerque, região sul de Campo Grande.

As causas do fogo ainda não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local fazendo os procedimentos. O incêndio começou no horário de almoço e por isso não havia muitas pessoas no prédio.

Em nota a concessionária de abastecimento de água disse:

“A Águas Guariroba informa que houve princípio de incêndio em uma unidade administrativa da concessionária na região sul da Capital. Brigadistas da empresa realizaram as primeiras ações para combater o fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionada para atender a ocorrência, sem qualquer registro de vítimas”.

