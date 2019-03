Prédio comercial no Brás pega fogo

Na tarde desta quarta-feira (13) um prédio comercial no Brás começou a pegar fogo por volta das 16h30. Foram mobilizadas 26 viaturas do Corpo de Bombeiros.

O incêndio atinge um imóvel na rua Oriente, no centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 80 profissionais atuam em duas frentes de combate ao fogo no local. Ainda não há informações sobre vítimas.

Em nota, a concessionária de energia a ENEL afirma que, a pedido do Corpo de Bombeiros, foi desligado o fornecimento da energia no entorno do local do incêndio, para segurança da população e das equipes que trabalham na região.

