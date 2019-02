Vídeo: Princípio de incêndio assusta pacientes da Santa Casa

Pacientes do Prontomed, uma ala particular da Santa Casa, tiveram que sair às pressas para a área do estacionamento do hospital após um princípio de incêndio no início da noite desta segunda-feira (11).

De acordo com a assessoria da Santa Casa, por volta das 19h20, um ar condicionado da sala de reunião da engenharia teve um curto circuito, o que provocou o princípio de incêndio. A brigada de incêndio conseguiu controlar a pequena chama usando os próprios extintores da ala onde fica a sala de engenharia.

Ainda de acordo com a assessoria, a chama não se alastrou, mas a fumaça deixou um cheiro muito forte de queimado que chegou até o Prontomed, que fica próximo do local aonde iniciou a chama.

Para prevenir a segurança de todos, um dos médicos de plantão sugeriu que os pacientes ficassem na frente do área particular, até passar o forte cheiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas tudo estava controlado. Os militares certificaram que não havia mais perigo e liberaram a retomada dos atendimentos.

Não houve feridos.

