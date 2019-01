Enfermagem da Santa Casa sinaliza nova greve

No início da tarde desta segunda-feira (28), foi realizada uma assembleia na Santa Casa de Campo Grande, onde foi votada o “indicativo de greve”, pois os enfermeiros não tiveram nenhuma resposta da instituição, referente ao pagamento total dos 40% que havia faltado do 13° salário.

Os sindicalistas buscam a quitação total do débito de 40% do 13° salário que foi parcelado em três vezes pela instituição. Como não houve acordo, a greve deve iniciar 12h30 da próxima quinta-feira (31).

De acordo com a assessoria da instituição, “não foi feita uma contraproposta, pois ficou combinado que os 40% restantes seriam parcelados em três vezes”. Assessoria informou que na sexta-feira (25) a Santa Casa conseguiu efetuar o pagamento da primeira parcela dos 40%, onde os funcionários receberam 13,33%, restando 26,67% a ser pago.

O JD1 Notícias entrou em contato com Lazaro Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), que relatou, “após uma votação, os sindicalistas não concordaram com a forma de pagamento, caso não resolva o restante do pagamento, em até 72 horas, ocorrerá uma greve”.

“Já estamos preparando as escalas dos setores, vamos ter uma redução de 70% dos enfermeiros, apenas 30% do contingente vai atender”, afirma Lazaro.

Questionado sobre parte do pagamento que foi efetuado, Lazaro falou “falta pouco para paga, mas o trabalhador tem todo o direito, pois o pagamento era para ser feito até o dia 20 de dezembro”, encerrou.

