JD1TV: Casa Rosa acelera diagnóstico de câncer de mama em Campo Grande

Junto com o mês de outubro, a campanha Outubro Rosa está chegando ao fim. O movimento visa conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama, que é mais comum em mulheres, mas que também atinge, em menor escala, os homens.

O JD1 foi até a Casa Rosa, em Campo Grande, conversar com os mastologista Dr. Victor Rocha. Um projeto que trabalha para acelerar o diagnóstico do câncer para a paciente começar o tratamento o mais rápido possível, e aumentar as chances de cura.

Foi o que aconteceu com Emily Coffacci, que descobriu o câncer de mama através do trabalho da Casa Rosa. Ela foi a primeira paciente do projeto, e hoje comemora poder viver a vida normalmente após ter sido curada.

