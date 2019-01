Santa Casa quita salário atrasado e enfermeiros revogam greve

A Santa Casa pagou, nesta terça-feira (8), o salário referente ao mês de dezembro dos seus funcionários celetistas, com isso, o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) revogou a paralisação que teria início nesta tarde.

De acordo com a assessoria do hospital, com a quantia de R$ 6 milhões depositada pela prefeitura, de recursos federais, foi possível pagar apenas a folha de dezembro. Ao JD1 Notícias, o secretário de finanças do Siems, Sebastian Rojas, informou que a prefeitura se comprometeu em repassar, até o dia 16, a quantia de R$ 10 milhões ao hospital para que sejam pagos os débitos referente ao 13º salário, porém, não será possível pagar todo o débito e a Santa Casa aguarda o repasse de R$ 3 milhões do estado para pagar o que falta.

Rojas, que participou de uma reunião com representantes da prefeitura e da Santa Casa nesta manhã, disse que o sindicato vai convocar uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, para tratar sobre o repasse. “A Santa Casa garantiu que os 40% do 13º que falta será pago, assim que o estado repassar os R$ 3 milhões”, falou.

O secretario disse ainda que os profissionais estão em alerta. “Caso não haja o pagamento, como foi tratado na reunião e, se o estado não fizer o repasse, os enfermeiros da Santa Casa entrarão em greve”, reforçou.

Deixe seu Comentário

Leia Também