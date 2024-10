Saúde e Bem-Estar recebe cardiologista para discutir transplantes

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (25) recebe a cardiologista Dra. Carolina Figuerôa de Brito. O tema desta edição será transplantes.

Dra. Carolina é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tem título de Especialista em Cardiologia pela Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul (SBC/MS), e é responsável pelo ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP).

Para saber mais sobre a Dra. Carolina, acesse a sua página no Instagram, e assista o programa. A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

