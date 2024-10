Anvisa aprova a composição das vacinas contra a influenza para 2025

Seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta semana, a composição da das vacinas contra influenza, o vírus causador da gripe, que serão usadas em 2025 no Brasil.

Meiruze Freitas, da segunda diretoria da agência, explicou, durante a 20ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa, que “a atualização regulatória deve garantir que o Brasil esteja preparado para enfrentar os desafios apresentados pela influenza, oferecendo vacinas que atendam às necessidades regionais e globais, sempre com foco na proteção da saúde pública”.

A atualização da composição de cepas das vacinas ocorre anualmente, conforme recomendações da OMS para o Hemisfério Sul.

As novas composições são para os imunizantes trivalente - que protege contra três tipos de vírus da gripe -, quadrivalente - com quatro subtipos de vírus - e o tipo que não usa a proteína do ovo de galinha na produção.

