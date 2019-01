Enfermagem entra em greve na Santa Casa

Sem receber parte do 13º, enfermeiros e técnicos em enfermagem da Santa Casa de Campo Grande, cruzaram os braços no início da tarde desta quinta-feira (31). Até que a situação seja resolvida, apenas 30% dos trabalhadores continuarão em atividade. Os profissionais só voltarão à normalidade, quando for pago os 26,67% restantes do pagamento que deveria ser pago até o dia 20 de dezembro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), Lázaro Santana, os servidores receberam somente 73,33% do décimo terceiro.

A Santa Casa havia pago somente 60% e parcelou os outros 40% em três vezes, na última sexta-feira (25) foi pago a primeira parcela, um total de 13,33%, agora falta os outros 26,67%. O sindicalista relatou que “o hospital não consultou os servidores sobre o parcelamento dos 40%”.

De acordo com a assessoria da instituição, foi feito um acordo para o pagamento dos 40% em três parcelas. A Santa Casa, diz que não pagou tudo pois não recebeu o repasse do Governo do Estado e nem da prefeitura.

“A Santa Casa não recebe o 13° salário, ela tem que se organizar para realizar o pagamento, mas o repasse atrasa e comprometo tudo”, informa assessoria.

Segundo Lázaro, será mantido 30% do efetivo proporcional de cada enfermeiro em cada setor, para não prejudicar tanto a população, no pronto-socorro, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) e no centro cirúrgico serão mantidos 50% do efetivo.

“A greve será mantida até que a Santa Casa pague todo o valor referente ao décimo terceiro”, ressalta Lazaro. "Hoje há um déficit de 100 profissionais em enfermagem na Santa Casa de Campo Grande. Além da sobrecarga de trabalho a categoria ainda se depara com atrasos em remunerações. O trabalhador não aceita tanto descaso", encerra o sindicalista.

O salário do setor da enfermagem é variado, visto que o auxiliar de enfermagem recebe R$ 1.370,00, o técnico de enfermagem ganha R$ 1.625,00, já o enfermeiro recebe R$ 4.100,00.

