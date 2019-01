Técnico de enfermagem comete suicídio em banheiro da Santa Casa

Willian Flavio Correia Santos, 36 anos, foi encontrado morto por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (25) em um banheiro da Santa Casa. O técnico de enfermagem teria cometido suicídio e aplicado uma grande quantidade de anestésico na veia, o que causou a morte. Ele esteve um tempo afastado sob licença psiquiátrica e havia apenas dois dias que teria voltado à rotina de trabalho no hospital.

Segundo a assessoria de comunicação da Santa Casa, o fato ocorreu no primeiro andar do Centro de Terapia Intensiva (CTI), e colegas de equipe sentiram falta de Willian e na procura, encontraram o corpo caído com a seringa próximo.

A Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente deve ser liberado para sepultamento.

O técnico que estava de atestado médico, fazia tratamento para problemas psiquiátricos, ele voltou ao hospital na terça-feira (22).

Esse é o segundo caso de suicídio do ano entre profissionais de enfermagem em Campo Grande. O primeiro ocorreu no dia 2 de janeiro quando a enfermeira Janaína Silva, 39 anos, foi encontrada morta ao lado de uma seringa e medicamentos em sua residência. após o fato o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) organizou um ato em frente ao hospital onde a profissional executava serviços.

Em contato com o Sindicato as ligações não foram atendidas.

