Enfermeiros cobram melhorias após morte de enfermeira

Na manhã desta segunda-feira (7) em frete ao Pronto Atendimento (PAM) do Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), em Campo Grande, cerca de 100 enfermeiros e técnicos de enfermagem realizarão um ato para lembrar-se da morte da enfermeira Janaína Silva e Souza, que suicidou no início do ano, no dia 2 de janeiro. Durante o ato, a equipe de enfermagem do Hospital enfatizou o luto e homenageou Janaína com uma oração.

A enfermeira foi vítima da depressão, que acabou se agravando com a carga horária excessiva de trabalho. Hoje são 40 horas semanais, fora os plantões eventuais que acabam tirando para poder complementar a renda, pois o piso salarial é muito baixo.

Para se ter uma idéia, hoje o salário inicial de um enfermeiro é de R$ 1.320,00 e a reivindicação da categoria, e que o piso salaria seja de R$ 2.500,00 e com a carga horária reduzida

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com Presidente do Sindicato de Enfermagem do Município de Campo Grande (SINTE/PMCG), Ângelo Evaldo de Macedo que relatou “o plantão é o que mais corresponde ao ganho do profissional”, ele ainda diz que “você não consegue abdicar dos plantões, porque a remuneração salarial é muito baixa”.

Ângelo ressalta que a categoria quer é a redução de 40 para 30 horas a carga horária, pois as condições de trabalho estão em situação catastrófica, a saúde pública esta passando por falta de vagas nas unidades de saúde, falta de materiais para trabalhar e para os pacientes realizar os exames, esse excesso faz com que o psicológico do profissional fique abalado.

“Doente você não consegue cuidar de doente” afirma Ângelo que ainda diz que há duas coisas perigosas que podem acontecer, uma é a doença e o profissional, porque quanto mais exausto, o raciocínio pode ficar fragilizado e com isso tem que ter muito cuidado pra não errar.

