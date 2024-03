Campo Grande deve ter 94% de cobertura de rede de esgoto até o final do ano

As obras do programa Campo Grande Saneada 2024, realizadas pela Águas Guariroba, continuam nesta semana em dezenas de ruas por seis bairros para a ampliação da cobertura da rede de esgoto.

De acordom com a concessionária, a previsão é de atingir até o final do ano, 94% de cobertura de rede de esgoto com a conclusão das obras.

Desde janeiro, o programa já conta mais de 41 km de rede de esgoto implantados e mais de 4 mil ligações realizadas. Em 2023, mais de 12 bairros da capital receberam as obras do programa encerrando o ano com um índice de mais de 230 km de rede implantada.

Este ano o cronograma segue pelos bairros de Campo Grande e com frentes nas regiões: Parati, Los Angeles, Nova Campo Grande, Centenário e Moreninhas.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Confira abaixo o cronograma

