Ainda dá tempo! Inscrições para o concurso da Caixa encerram às 15h em MS

O concurso da Caixa Econômica Federal com 3,2 mil vagas imediatas recebe inscrições até esta segunda-feira (25), às 16h (horário de Brasília) e 15h (horário local de MS) através do site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 50.

Em Mato Grosso do Sul são 14 vagas para técnico bancário novo que exigem formação no ensino médio. As vagas são divididas em Campo Grande (3, sendo 1 para cotista negro); Corumbá (3, sendo 1 para cotista negro); Dourados (2); Três Lagoas (2).



Além das vagas acima que são voltadas para preenchimento imediato, as cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas possuem 1 vaga, cada, para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.762 com carga horário de 30 horas semanais.

Para ensino superior, Mato Grosso do Sul possui 1 vaga para cadastro reserva de cotista negro na função de médico do trabalho (cidade de atuação não foi especificada). O salário inicial é de R$ 11.186 para o cargo de 40 horas semanais.



Os dois editais preveem benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio. Os resultados serão divulgados em agosto, e os aprovados serão convocados para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios.

Confira o edital do ensino superior aqui

Confira o edital do ensino médio aqui

