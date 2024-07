Além de bancos, Uber também apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Usuários relataram que o aplicativo da Uber está apresentando instabilidade na tarde desta sexta-feira (19).

De acordo com o site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontava mais de 1 mil reclamações por volta das 13h, a maioria sobre a solicitação de corridas.

No X, usuários do Brasil e de outros países comentaram sobre o assunto: "Não consigo pedir um Uber", disse uma usuária. "O Uber está fora do ar pra vocês também?", questionou outro internauta.

Até o momento a assessoria de imprensa da empresa não comentou sobre a instabilidade.

