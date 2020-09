Alessandro Coelho do Sindicato Rural assume vaga na Santa Casa

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), Alessandro Coelho tomou posse na terça-feira (8) como associado no Conselho da Associação Beneficente Santa Casa (ABCG).



A cerimônia foi realizada no auditório “Carroceiro Zé Bonito” e conduzida pelo presidente do hospital, Heber Xavier, o vice-presidente, Heitor Freire, e a diretora-secretária, Alir Terra Lim, e ressaltou que a entrada de Alessandro Coelho como associado foi previamente aprovada em reunião do Conselho de Administração da Santa Casa.



“A Santa Casa é uma instituição que tem superado inúmeras dificuldades, principalmente neste momento pelo qual passa a saúde no país, e observamos no olhar e nas atitudes de cada conselheiro, de cada diretor e em especial dos associados, a vontade de levar a Santa Casa ao pedestal que ela merece. E os novos associados vêm engrandecer todo o trabalho desenvolvido em nossa instituição”, destacou o presidente Heber Xavier, ao dar as boas-vindas aos novos voluntários da Associação.



O vice-presidente, Heitor Freire, lembrou que a participação da família de Alessandro é uma tradição na história do hospital. “O bisavô dele, Laucídio Coelho, durante muitos anos, foi um dos mantenedores financeiros do hospital, juntamente com Elisbério Barbosa e Naim Dibo. O avô de Alessandro, o ex-senador Italívio Coelho também foi associado e ativo participante da vida nossa instituição”.

Em sua fala, Alessandro Coelho agradeceu o convite da instituição. “Me senti muito lisonjeado ao ser convidado a participar dessa instituição, pois eu acredito que este é o momento em que precisamos nos unir. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de no futuro poder estar aqui ajudando e contribuindo para a Santa Casa. Vocês podem contar comigo”, disse.



A partir de agora, a ABCG passa a contar com 128 associados, entre contribuintes e honorários. Todas as funções do Conselho são exercidas de forma voluntária e gratuita, em ações norteadas pelos valores da ética e da dignidade da pessoa humana, sendo a transparência uma das diretrizes previstas em estatuto.

