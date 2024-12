Alimentos apreendidos pelo Ibama serão destinados ao programa Sesc Mesa brasil

Um acordo de cooperação técnica celebrado entre o Sesc e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) com o objetivo de fortalecer o combate à fome prevê que alimentos apreendidos pela instituição em ações de fiscalização ambiental sejam destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, ampliando a rede de apoio a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.



Produtos que antes poderiam ser descartados devido a irregularidades ambientais, agora irão compor refeições saudáveis a quem mais precisa.

Outro aspecto importante é que as doações, por muitas vezes serem de origem animal, ampliarão a oferta de proteína nas refeições ofertadas. Esses produtos normalmente são recebidos em menor quantidade pelo programa e são de extrema relevância para uma alimentação saudável.

A assinatura deste acordo representa, ainda, o comprometimento do Sesc com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial a meta de erradicação da fome.



“Essa parceria traz inúmeras vantagens para todos. Entre elas, está o aproveitamento responsável de alimentos que seriam descartados, contribuindo para a redução do desperdício e a eficiência no uso de recursos. Além disso, fortalece o papel social do Sesc, que amplia sua capacidade de atender comunidades vulneráveis”, destaca José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.



O Sesc Mesa Brasil é a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Criado por iniciativa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo há 30 anos, atua em parceria com empresas, propriedades rurais, entrepostos de hortifruti, supermercados, pequenas feiras e comércios, que doam seus excedentes de produção e alimentos fora dos padrões de comercialização, mas ainda seguros para consumo.

Os produtos são destinados a instituições como asilos, creches e associações comunitárias.

