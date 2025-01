Alinhamento de 7 planetas acontece ainda neste ano

O ano de 2025 será palco para um alinhamento raro no céu noturno de fevereiro, com sete planetas, sendo eles Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte, visíveis ao mesmo tempo em um evento conhecido como grande alinhamento planetário.

A data, no entanto, não será a única em que será possível ver um alinhamento, já que em 21 de janeiro, seis planetas, desta vez Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno, ficarão visíveis simultaneamente.

Como os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol em um plano chamado eclíptica, com suas órbitas inclinadas, mas ainda próximas o suficiente, é possível que os planetas se “alinhem” no céu da Terra, parecendo estarem próximos um dos outros e se organizando ao longo de uma linha imaginária.

Embora alinhamentos sejam comuns, eles se tornam raros quando reúnem tantos planetas, com a conjunção de cinco ou seis planetas já sendo considerada significativa, enquanto a de sete planetas sendo mais rara ainda.

Caso queira observar o alinhamento, basta olhar para o céu noturno, em local com pouca poluição luminosa e poucas nuvens, e ver os pontos mais brilhosos e que não pulsam. Alguns aplicativos, como o Stellarium e Sky Tonight podem facilitar essa observação.

