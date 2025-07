Ana Castela chora durante show e desabafa: 'Não estou mais aguentando'

Durante um show em Minas Gerais na noite do último sábado (5), a cantora Ana Castela emocionou o público ao fazer um desabafo sincero sobre a pressão que tem enfrentado na carreira.

Conhecida como a “Boiadeira”, a artista revelou momentos de fragilidade e confessou que já pensou em "desaparecer", mas garantiu que seguirá firme, apoiada por sua fé e pelo carinho dos fãs.

“Estão me pegando para Cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou, não. Ainda tenho gente pra fazer feliz”, declarou, visivelmente emocionada.

A cantora ainda agradeceu à banda, à equipe e ao público presente: “Não está sendo fácil, mas vocês me deixaram muito feliz com isso aqui”.

Boatos de aposentadoria

O desabafo veio na esteira de boatos que circularam nas redes sociais, sugerindo que Ana Castela estaria decidida a abandonar os palcos.

A artista usou as redes para desmentir a informação e esclarecer a situação: “Mentira, galera! Que não é fácil, e que às vezes dá vontade, dá. Mas tô aqui firme, e se Deus quiser até eu morrer”.

Ela também explicou que pediu para reduzir o ritmo de trabalho devido à exaustão, e criticou as chamadas "fontes próximas" que divulgaram as informações falsas.

“Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem tá do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira”, completou.

Em tom nostálgico, Ana relembrou a vida no campo antes da fama. “Mas que o sossego e paz que a fazenda me trazia não tinha igual mesmo, saudades!”, escreveu.

